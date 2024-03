In programma la competitiva di 10 km e la non agonistica. Quasi duecento iscritti alla ’Pasquetta di Gualtieri’

Sono quasi duecento gli iscritti alla gara della Pasquetta di Gualtieri che domani arriva alla sua 38ª edizione. E’ corsa competitiva di km 10, ma anche semplice corsa o camminata non agonistica sulle distanze di km 5 o km 10. Al via ci saranno anche Roberto Boni, Robert Ferrari, Simone Zurlini, Gianluca Brintazzoli e Lorenzo Gardini che possono fare bene nella gara maschile, mentre il campo femminile risponde con Gloria Venturelli, Natalia Pagu, Elena Malvolti e pure la "pistaiola" guastallese Stefania Dallasta. La gara è valida anche per il Grand Prix Uisp. La manifestazione è denominata "Un Po di corsa" e vedrà lo start della competitiva alle 9,30, seguito dalle non competitive. Per gli agonisti, premiazioni per le prime 15 donne e i primi 15 uomini; premiati anche i gruppi più numerosi. La giornata proseguirà alle 12 con il pranzo assieme, prenotabile sul posto: presenti dunque stand gastronomici e bancarelle, oltre a quelle specialistiche di materiale sportivo.

Dosso. La Fidal ha indetto una facilitazione sull’acquisto dei biglietti dei campionati europei che si svolgeranno nella Capitale e sul volantino della promozione (scade il 10/4) campeggia una bella immagine di Zaynab con il pettorale "Roma 2024".

La rivista trimestrale Atletica Studi edita gratuitamente dalla Fidal, mette in copertina la foto della staffetta femminile 4x100 con un interessante articolo di 11 pagine dedicato alla preparazione tecnica e mentale della staffetta veloce.

c.l.