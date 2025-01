Incarico. Loffredo delegato provinciale

La Federazione Italiana Tennis Tavolo ha annunciato la nomina di Amerigo Loffredo come delegato per la provincia di Grosseto. La comunicazione ufficiale, firmata dal presidente della federazione Renato Di Napoli, sottolinea che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito e avrà validità per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Questo ruolo, fondamentale per lo sviluppo e la promozione del tennis tavolo sul territorio, conferma l’impegno della Federazione nel rafforzare la presenza locale e favorire la crescita di questo sport. Loffredo, da tempo figura di riferimento nel panorama sportivo locale, avrà ora il compito di coordinare le attività provinciali del tennis tavolo supportando le società sportive, promuovendo eventi e contribuendo alla diffusione della disciplina tra giovani e appassionati.

Un incarico che, senza dubbio, rappresenta un ulteriore passo avanti per il consolidamento del tennis tavolo nella regione Toscana e che valorizza l’esperienza e la dedizione di Amerigo Loffredo nel mondo dello sport.