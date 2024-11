Incontro organizzato dall’uisp. "Sport da maschi o da femmine?». Ne parlano Pignagnoli e Merola

Sport da maschi e sport da femmine, quante a volte abbiamo udito sentenziare sul profilo ideale per poter praticare una certa disciplina?

Giudizi e pregiudizi severi e purtroppo ancora molto attuali nella società, che pesano sulle scelte e sull’autostima di bambini e ragazzi alla ricerca del proprio sport.

Ai ragazzi e ai loro genitori si rivolge la Uisp di Reggio Emilia, che per domani sera ha organizzato un evento intitolato "Questo sport non è per te! Storie di pregiudizi di genere e bambini che li hanno superati".

L’appuntamento è alle 20,30 nella sede del Centro Permanente Danza in via XX settembre a Reggio Emilia.

A raccontarsi saranno Alice Pignagnoli, calciatrice e autrice di “Volevo solo fare la calciatrice” e Michele Merola, danzatore, coreografo e direttore artistico della MM Contemporary Dance Company intervistati dal giornalista del Carlino

Daniele Petrone. Alla serata parteciperà anche l’assessora delle Politiche Educative del Comune di Reggio Emilia Marwa Mahmoud.

L’evento, realizzato in collaborazione con Progetto Danza Asd e MM Contemporary Dance Company, è patrocinato dal Comune di Reggio Emilia. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.