Inizio delle attività al campo "Vittorio Rossi». Bisenzio social club. Sport e aggregazione

Uno spazio pensato per l’attività sportiva volto all’inclusione sociale, in cui i giovani potranno cimentarsi gratuitamente in una serie di discipline. Questo l’obiettivo che si pone il progetto "Bisenzio Social Club", che prenderà ufficialmente il via proprio domani presso il campo sportivo "Vittorio Rossi" e si protrarrà per un biennio. Ad organizzarlo, dopo aver vinto il bando promosso da Sport e Salute, sarà il CSL Prato Social Club, con la partecipazione del Comune e di varie associazioni quali Asd South Park, Asd Autdoor Trekking, Vagamonti Aps, Legambiente Prato, Cooperativa Humanitas Onlus, Alice Cooperativa Onlus, Arci Prato, Fondazione Santa Rita e Save The Children. "Siamo orgogliosi di essere l’unica società del territorio pratese ad essersi aggiudicata questo progetto. L’avvio del Bisenzio Social Club rappresenta il lavoro di molte persone che per mesi si sono dedicate alla scrittura e al coordinamento dell’iniziativa e ha come obiettivo quello di offrire attività sportive gratuite lungo il fiume – ha spiegato il presidente del club, Roberto Macrì - questo impegno nasce dalla volontà della nostra società di mettere a disposizione l’impianto sportivo come luogo di aggregazione per i giovani. Prestando attenzione alle categorie maggiormente a rischio di marginalizzazione sociale e ai soggetti più svantaggiati sotto l’aspetto sia fisico che psicologico". Le attività proposte variano dal calcio maschile e femminile allo skateboard e al pattinaggio, passando per la camminata, il trekking e lo yoga. A completare un piano che si rivolge ad utenti dai 14 ai 34 anni (e che si integra con "Riversibility", il programma di interventi promosso sin dagli scorsi anni dall’amministrazione) provvedono lezioni di educazione ambientale, il corso di deejay e l’educazione alla cittadinanza attiva. Le modalità di fruizione degli spazi saranno rese note a breve, intanto è possibile contattare la mail partnership@cslpratosocialclub.it.

G.F.