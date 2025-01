Innocenti Follonica, impresa a Sandrigo. Decidono Montigel e Davide Banini

HOCKEY

Tre punti di platino per il Follonica (1-2 il finale) che espugna la pista di Sandrigo e vola in classifica. La squadra di Silva, nonostante l’attacco abbia un po’ le polveri bagnate, ha battuto l’ultima della classe con autorità e potenza, e senza Català per i padroni di casa il risultato sarebbe potuto essere davvero più ampio. Primo tempo di studio tra le due squadre: il Follonica ha dovuto sudare più del previsto sul parquet del Sandrigo che, grazie a veloci ripartenze, è riuscito a mettere in difficoltà i maremmani. Ma il Follonica, con il tasso tecnico più elevato, riesce a passare in vantaggio grazie ad un bello scambio tra Franchi e Montigel con il difensore, che di prima, riesce a bucare la resistenza di Català fino a quel momento insuperabile. Ci pensa pioi Barozzi a chiudere tutti i varchi sulle veloci ripartenze di Moyano e Ardit, stoppaati ad un passo dalla segnatura. Nel secondo tempo il Follonica ha trovato il raddoppio con Davide Banini che è entrato da sinistra e ha fatto secco Català. Quando la partita sembrava incalanarsi sui binari giusto il Sandrigo ha riaperto il match con Moyano che ha trovato il pertugio giusto alle spalle di un ottimo Barozzi. Ma il Follonica resiste fino alla fine e mette in cascina tre punti di platino. Il tabellino della partita. Follonica; Barozzi (Mugnaini); Franchi, Thiel, Bracali, F.Pagnini, M.Pagnini, F.Banini, D.Banini (1), Montigel (1). All. Silva.