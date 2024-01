"Intrepide Turgot vince il Premio Quick Hollandia all'Ippodromo Visarno di Firenze"

All’Ippodromo Visarno ‘Meli’ di Firenze 10 soggetti anziani di Categoria E-D hanno dato spettacolo sui 1600 metri del Premio Quick Hollandia (montepremi euro 6.600). A vincere è stato il 5 anni francese Intrepide Turgot, pupillo di Enrico Bellei e portacolori della scuderia Bivans. In partenza Bora La Torre, con Renè Legati, andava a condurre su Taiga Woodland, Ferry Boko e Intrepide Turgot. Poi Bat Host con Antonio di Nardo attaccava la battistrada e in curva le toglieva il comando. In retta d’arrivo grandi emozioni con il francese Intrepide Turgot, ben sorretto da Garruto, vero protagonista: inseguiva Bat Host e lo batteva nel finale in 1.12.7. Al terzo posto Brigitte Roc in 1.13.4. Ora l’attenzione è rivolta al prestigioso e storico Premio Zaini in programma domenica 7 gennaio.

F. Que.