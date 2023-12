Ippica: all’Arcoveggio si comincia alle 14,30. Il clou alla sesta:. Downtown As ci prova

L’ippodromo di Bologna saluta il 2023 con un intenso pomeriggio di corse che vedrà in cima alla programmazione un confronto, collocato come sesto appuntamento, riservato a soggetti di quattro anni, pronti a darsi battaglia sulla distanza del miglio.

La giornata sarà aperta alle 14,30 da un miglio tutto al femminile riservato alle due anni con Florida Bar e Vp dell’Annunziata pronti a replicare il successo ottenuto al debutto dalla giovane allenata da Tiberio Cecere, mentre la svedese di colori e training teutonici Ostrea Boko, guidata da Roberto Vecchione, la stimata proposta di casa Castaldo, Frecciarossa Cast e la debuttante griffata Gocciadoro, Fairy Tale Tc, si candideranno come le principali alternative.

Leva 2021 in pista anche alla seconda corsa con tutti e dieci i partecipanti a caccia del primo successo in carriera: obiettivo che sulla carta dovrebbe essere alla portata di Filos Di Poggio.

Nel prosieguo, alla sesta corsa nel clou, l’asticella tecnica si alzerà con una sfida sul miglio che regalerà report cronometrici di valore assoluto grazie alle presenze di miler di valore come Demone Dei Venti, in coppia con il vincitore dello scudetto 2023 Antonio Di Nardo, Downtown As, interpretato da Marco Stefani, Daniel Av e Dom Perignon, pedine di valore per Manuel Pistone e per Lorenzo Baldi.