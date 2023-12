Ippica: all’Arcoveggio. Zephyrus Gm e Birba, lo show è servito

Il primo convegno di corse del 2024 che aprirà la settimana del Gran Premio della Vittoria, vedrà sette corse impreziosite dalla sfida abbinata alla Tris Quartè & Quintè che chiuderà il giorno di Capodanno.

Il pomeriggio si aprirà alle 14.30 in compagnia dei gentlemen in sulky ai cavalli di quattro anni capeggiati in sede di pronostico da Ester Dse e da Filippo Monti, con Endrigo ed il giovane Massimiliano Michelotto pronti a iniziare in grande stile il nuovo anno, con Elettra Pizz in grado di inserirsi nell’elettrizzante lotta per il successo nelle mani del suo allevatore e proprietario Johnny Pizzolato.

Anziani di lungo corso saranno in pista alla quarta corsa, Tris Nazionale, per una sfida dalla trama tattica complessa dalla quale possono emergere la velocità di Zebù Wf, la regolarità di Atos Dei Veltri e la classe dell’inossidabile Uragano Nero, mentre alla sesta corsa saranno i soggetti di 5 e 6 anni ad inseguire il successo con Daphne Jcp e Luca Lovera prime scelte del betting su Dursamore Sm, in versione Carmine Piscuoglio e su D’Antoine che potrà sfruttare l’ottima collocazione al via.

In chiusura andrà in scena la TQQ, un handicap sul doppio chilometro con lo specialista Zephyrus Gm, guidato da Maurizio Cheli.