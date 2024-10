Ippica - Con in sella Di Tocco bissa il successo ottenuto nel 2023. Il Momento Giusto al ’Rocca delle Macie’

All’ippodromo del Visarno ‘Cesare Meli’, nell’ultimo convegno di galoppo, era la quinta corsa l’evento clou con la disputa del Premio Rocca delle Macie (montepremi euro 12.100), una condizionata per 3 anni ed oltre prevista sui 1200 metri di pista grande. Erano dieci i purosangue in partenza, con in sella Dario Vargiu è Sopran Akilios a scattare in testa davanti a Beautiful Cindy. In dirittura finale Momento Giusto, già vincitore della stessa competizione nel 2023, produceva un allungo superiore con Dario di Tocco e s’imponeva in 1.13.3 su Blu Metal Jacket, autore con Colombi di un valido percorso e a ridosso Ottanese, che con Mario Sanna ha evidenziato un interessante stato di forma. Beautiful Cindy, con Urru, concludeva quarta su Sister of Love. Il 5 anni castrone Momento Giusto, portacolori dell’Alma Racing e allievo di Edmondo Botti, pagava al totalizzatore euro 3,79 per la sesta affermazione in carriera.

Sempre al Visarno si è svolto il Premio Firenze. Dopo il ritiro di Heavy Impact erano rimasti undici purosangue di tre anni a contendersi il Premio Firenze (montepremi euro 20.900), competizione di spessore e di lunga tradizione prevista sui 2200 metri di pista grande. In avvio Fly High, con in sella Mario Sanna, si portava all’avanguardia davanti a Anthony e Lethal Doc e imponeva un’andatura prudente. All’ingresso sulla dirittura finale i cavalli si aprivano a ventaglio ed era Manning, esperto conoscitore della pista fiorentina, a imporre a metà retta il proprio allungo vincente. Manning, in coppia con Andrea Mezzatesta, si affermava in 2.26.2 sullo stimato Look Upon, con Cannarella in stretta foto con l’ex leader Fly High, mentre Bally Richard precedeva Lethal Doc per la quarta moneta. Il baio Manning, allievo di Romolo Valeri, firmava la quarta vittoria in carriera, registrando al betting una quota di euro 8,80.

Le giornate di corse in programma a Firenze Galoppo nel mese di ottobre sono mercoledì 23 e mercoledì 30. In ottobre previste anche due giornate di trotto il 22 e 29, in virtù del doppio anello di pista.

Francesco Querusti