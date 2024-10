Tiro a Segno. Trofeo Coni, Anna Bertasi sul podio

Nelle giornate dal 3 al 6 ottobre si è svolta in Sicilia, a Catania e Palermo, la nona edizione del Trofeo Coni, la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia.

Alla cerimonia di apertura, alla presenza del Capo dello Stato, erano presenti oltre 4.000 atleti e tecnici provenienti da tutto il paese, in rappresentanza di 37 federazioni sportive nazionali, 7 discipline sportive associate, oltre a 5 delegazioni estere.

Per la disciplina del Tiro a Segno, è stata convocata a rappresentare la regione Emilia Romagna l’atleta dell’Asd Tiro a segno di Bondeno Anna Bertasi, che si è cimentata nella competizione di carabina ad aria compressa.

Anna, che detiene il titolo italiano allievi di specialità, si è ben comportata aggiudicandosi il terzo posto individuale, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e il suo stato di grazia, aggiungendo così una ulteriore medaglia al suo palmares.

