Ippica galoppo. 197ª Corsa dell’Arno. Storia e competizione

La storia e la tradizione tornano domani in pista al Visarno ‘Cesare Meli’ alle Cascine. Si corre la 197ª Corsa dell’Arno, competizione di galoppo più longeva d’Italia. Quest’anno sarà un’edizione di altissimo livello con 16 purosangue alle gabbie di partenza, in una delle migliori piste italiane. I tre favoriti per la prestigiosa vittoria (inizio Corsa dell’Arno ore 18,30) sono Rock Life, Muhaarar Dream e Cime Tempestose. Nel programma della giornata saranno 90 i purosangue distribuiti in sette corse a partire dalle 15,35. L’apertura dei cancelli è fissata per le 12,30 (biglietto di ingresso 5 euro, gratuito per i bambini). Madrina della manifestazione è Miss Italia.

Oltre all’aspetto sportivo tante le iniziative ricreative e di solidarietà in programma nel pomeriggio che renderanno l’ippodromo fiorentino molto simile all’inglese Royal Ascot. Su tutti il concorso ‘Il Cappello più bello per Corri la Vita’ (inizio ore 16) un’elegante disfida a suon di velette e tese larghe per le signore e i più piccoli, con raccolta fondi per Corri la Vita. Sport, moda, solidarietà, ma anche mondanità. Tra gli eventi sono previsti animazione e giochi per bambini, incontri letterari, la polizia municipale a cavallo, l’aeronautica militare, stand gastronomici e infine il pop-up bar del Twiga Beach Club con musica fino a tarda sera. In caso di pioggia tutte le varie attività saranno svolte al coperto.

La Corsa dell’Arno è stata presentata ieri all’ippodromo da Carlo Meli della Sanfelice, con l’assessore Cosimo Guccione, Alessio Marzi presidente Consorzio del Cappello di Firenze, Eleonora Frescobaldi e Ornella Pontello di Corri la Vita Onlus, il Capitano Jonathan Cosentino dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche. "La Corsa dell’Arno - fa presente Carlo Meli - apre l’ippodromo a un pubblico vasto e variegato che siamo lieti di accogliere. Tante iniziative di sport, eleganza, mondanità, solidarietà e sociale trovano un punto di unione e di collaborazione". Parole di elogio dell’assessore Guccione: "Un appuntamento imperdibile per tutti i fiorentini e le famiglie. Sono certo che Firenze saprà rispondere in modo adeguato e numeroso".

Francesco Querusti