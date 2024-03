Ippica. Galoppo a San Rossore: premio "Arsace Bertini»

Con il convegno feriale di oggi a San Rossore il galoppo entra nel cuore stesso dell’ippica pisana, in quella zona più vissuta e popolare che caratterizzò gli anni del dopoguerra contribuendo in maniera decisiva alla rinascita di San Rossore e di Barbaricina. Ci riferiamo al premio “Arsace Bertini”, un personaggio che organizzò la sua breve vita sulla passione per le corse, fossero a San Rossore o altrove (anche a Roma, dove svolse funzioni di trainer). Chi non ricorda ancora oggi, fra i nati negli anni “anta”, Arsace Bertini con i suoi capelli rossi al vento, pronto a polemizzare se qualcuno avesse osato mettere in dubbio il maestro dei maestri, cioè Federico Regoli?

C’è da dire che con Arsace l’intera famiglia aveva la passione per i cavalli. Il fratello Luciano, che ha fortemente voluto questa corsa trovando in Alfea pronta rispondenza, fu a lungo proprietario della scuderia ‘Rio Grande’ con la quale (trainer Ersilio Verricelli e poi i figli Graziano e Giorgio) ottenne anche ottimi risultati. Il premio “Arsace Bertini“, metri 1500, sarà oggi la corsa tecnicamente più importante anche grazie alla massiccia presenza dei cavalli allenati dai cugini Stefano ed Endo Botti. Vi saranno chances residue per gli altri in pista? Una corsa di buona moneta sarà anche il premio “Marina”, metri 2200, undici al via. Su Shekerando scade la media della scala dei pesi ed è a lui che ci affidiamo con il top weight Passerotto sempre temibile e Ancalena terzo incomodo.

Sei corse in programma, si inizia alle 14,25; questi i nostri favoriti: I corsa - Raven’s Love, Shiloh; II – Pizzo Falcone, Corona Drago; III – Xenia, All Galaxy, Galeras; IV – Dusan, Rose of Capricorn, Maratea; V – Casus Belli, Diamond Dougal, San Airam; VI – Shekerando, Passerotto, Ancalena.