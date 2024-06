Ippica Galoppo - Due gare di livello al ’Cesare Meli’ del Visarno. Fulmine senza rivale. E Fauda lascia il segno

All’ippodromo Cesare Meli di Firenze l’inedito ed attesissimo Fulmine degli Dei, pupillo di Robert Gramuller e alfiere di Florian Marcussen, si è presentato al suo debutto assoluto vincendo e convincendo con autorità sul miglio del Premio Ozo (montepremi euro 6.600). La corsa garantiva spettacolarità con nove cavalli al via ed era riservata ai 3 anni sulla pista dell’impianto fiorentino alle Cascine. In partenza Fulmine degli Dei, con Robi Vecchione, dopo 400 metri in 28.8 assumeva il comando su Fhiona Drei, con il sauro Filodoro Bar all’esterno. Il figlio di Cantab Hall e Silverstar Volo transitava in 43.3 ai 600 e raggiungeva il km al comando dimostrando forza e classe. Fulmine degli Dei, seguito dallo stimato Filodoro Bar, chiudeva i 600 finali in 44.1 e si affermava in 1.13.1 su Filodoro Bar, 1.13.6 con Marco Volpato, e a distanza Felix Sbi, 1.15.3, prevale per il bronzo su Faysal dei Greppi. Fulmine degli Dei pagava al betting euro 1,57.

In un’altra corsa l’allieva del Team Azteni, Fauda, ha mostrato la propria superiorità sui coetanei, affermandosi con pieno valore e per dispersione in coppia con Mario Sanna sui 1500 metri nel Gran Premio dei Puledri Anglo Arabi (euro 22.000). La corsa si è disputata presso l’ippodromo Visarno di Firenze ed è stata bella e spettacolare. Erano sette i cavalli in partenza e Little John con Alessio Satta andava a condurre su Frankie, Fauda e Fastidio da Clodia, tenendo una buona andatura fino all’ingresso in dirittura d’arrivo con quattro lunghezze di vantaggio.

Fauda con Mario Sanna produceva un allungo imparabile e andava a vincere isolata migliorandosi in 1.36.3 con ampio margine su Fastidio da Clodia, che con Germano Marcelli precedeva per la piazza d’onore Little John, Fuori Rotta e Minerva da Clodia. Fauda, rampolla di Pantuosco e Aradia, a giusta ragione si propone come leader di questa Leva 2021. Presso il betting pagava come vincente euro 1,83. Una giornata di corse avvincenti e con un buon pubblico presente a conferma dell’interesse verso l’ippica e il mondo del galoppo.

F. Que.