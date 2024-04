Ippica galoppo - Oggi la competizione arrivata a 197 anni. Tutto pronto per la Corsa dell’Arno. Pronostico incerto e show sicuro

Si alza il sipario sulla 197ª Corsa dell’Arno che andrà oggi in scena all’ippodromo del Visarno ‘Cesare Meli’ alle Cascine sulla distanza di 2200 metri. La competizione al galoppo più longeva d’Italia racchiude fascino e tradizione in un’edizione di alto livello con 16 purosangue alle gabbie di partenza, il numero massimo per l’ottima pista fiorentina. Questi i partenti della storica Corsa dell’Arno: 1 Cime Tempestose fantino C. Colombi 61.5 kg; 2 Rock Life Mario Sanna 61 kg; 3 Brigante Sabino D. Di Tocco 59.5 kg; 4 Muhaarar Dream D. Vargiu 59.5 kg; 5 Merlano F. Branca 58.5 kg; 6 Theatre Lodge A. Fele 58.5 kg; 7 Arc On Fire S. Sulas 57 kg; 8 Time Out G. Malune 56.5 kg; 9 Tramaglino N. Pinna 56.5 kg; 10 Certaldo A. Satta 56 kg; 11 Kadabration S. Gessa 56 kg; 12 Soligo M. Mimmocchi 55.5 kg; 13 Lagomago A. Mezzatesta 55 kg; 14 Super Drago G. Marcelli 55 kg; 15 Tempo di Renaccio W. Gambarota 54.5 kg; 16 Tendentious M. Arras 52 kg.

I favori dei pronostici, per contendersi la prestigiosa vittoria (inizio Corsa dell’Arno ore 18,40), sono assegnati a Rock Life, Muhaarar Dream e Cime Tempestose. Nel programma della giornata saranno circa 90 i purosangue distribuiti in sette corse a partire dalle 15,35. L’apertura dei cancelli è fissata per le 12,30 (biglietto di ingresso 5 euro, gratuito per i bambini). Madrina della manifestazione è Miss Italia. Oltre all’aspetto sportivo tante le iniziative ricreative e di solidarietà che renderanno l’ippodromo fiorentino molto simile a quello inglese di Royal Ascot. Su tutti il concorso ‘Il Cappello più bello per Corri la Vita’ (inizio ore 16) un’elegante sfida a suon di velette e tese larghe per le signore in varie categorie e anche per i più piccoli, con raccolta fondi per Corri la Vita Onlus.

Sport, moda, solidarietà, ma anche mondanità. Tra gli eventi sono previsti animazione e giochi per bambini, incontri letterari, la polizia municipale a cavallo, l’aeronautica militare, stand gastronomici e infine il pop-up bar del Twiga Beach Club con musica fino a tarda sera. Un appuntamento da non perdere in una giornata divertente, adatta per le famiglie e tutti gli sportivi. E’ atteso un numeroso pubblico. In caso di pioggia tutte le varie attività saranno svolte al coperto.

Francesco Querusti