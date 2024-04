Ippica, galoppo. ‘Premio Perry’ al Meli. Vince La Freccia Nera

All’ippodromo Cesare Meli di Firenze spiccava la corsa Tris premio Perry, con montepremi di euro 9.900. Un handicap di galoppo per purosangue di 4 anni ed oltre sui 1200 metri con dodici i cavalli in partenza. La Freccia Nera si portava subito in leadership su You Genius e Kitten da Clodia e imponeva la sua andatura alla corsa con piglio da protagonista. in dirittura d’arrivo La Freccia Nera s’imponeva in 1.10.7, in coppia con Gavino Sanna, contenendo il pressing finale di Brazen Air con Maikol Arras e Robella con Dario di Tocco. Mentre Bluma con Alessio Satta si piazzava quarto, davanti a Leoni di Sicilia con Tore Sulas. L’allieva di Marco Gasparini, la 4 anni La Freccia Nera, portacolori della Scuderia Damone, presso il totalizzatore come vincente pagava euro 10,65 per questo meritato successo.

Tante emozioni nel Premio Roberto Il Diavolo (montepremi euro 13.200), un handicap sui 1500 metri per 4 anni ed oltre, che raccoglieva dodici purosangue alle gabbie. Alabama Pearl con Kolmarkaj assumeva il comando su Native Beach e Quentin, per poi cedere il passo al 4 anni Zar Bitter, allievo di Stefano Botti, montato da Mariolino Sanna. In arrivo Zar Bitter, figlio di Albert Dock e Zadina, allungava e si imponeva con margine in 1.33.9. Secondo posto per Alabama Pearl che precedeva il positivo Sebah Il Guerriero, in coppia con Marcelli e l’immancabile Havana Billy con Andrea Fele. Alla quota vincente di euro 7,80 Zar Bitter firmava la terza affermazione in 18 uscite.

Prima della corsa è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa in Australia per una caduta da cavallo del 23enne promettente fantino sardo Stefano Cherchi.

