Ippica. Il GP Etruria promette spettacolo. Tutti a caccia di Falco Killer Gar

L’attenzione degli appassionati è incentrata oggi sul GP Etruria 2024, evento di grande rilevanza a livello nazionale. La spettacolare sfida dei tre anni indigeni sui 2020 metri di pista va in scena presso l’ippodromo Cesare Meli di Firenze. Lo storico e prestigioso 79° Gp Etruria fu istituito come prova di selezione classica dei puledri di 3 anni. L’Etruria è stato inserito nel Gruppo 3 e si articolerà su due divisioni riservate ai maschi ed alle femmine, supportate ciascuna da un montepremi di euro 37.400. Fra gli otto validi protagonisti nel maschile spicca come favorito l’imbattuto allievo di Alex Gocciadoro, Falco Killer Gar, un erede del superbo Varenne vincitore delle cinque prove disputate finora. Fra i validissimi avversari Fandango Luis, guidato da Antonio Simioli, e Frankie Lj, interpretato da Santo Mollo. Il record del Gp Etruria sui 2020 metri è stato realizzato in 1.13.3 da Elleboro Dr, in coppia con Pietro Gubellini, nell’edizione 2023.

Nella Divisione Femminile dell’Etruria sono dodici le qualitative femmine al via e fra queste emerge la classe cristallina di Funny Gio, giunta prima nel Gp Masaf ad Agnano e seconda nel Gp Anact. Foxylady con Gabriele Gelormini e Fly To Check con Antonio di Nardo meritano il ruolo di contro favorite. Il convegno fiorentino di trotto avrà inizio dalle ore 14,40, prevedendo sette corse spettacolari e fra queste il Premio Merlino (euro 11.000), dedicato agli anziani di categoria B sui 1600 metri e il Premio Timone Ok (euro 11.000), una corsa ad handicap distribuita su due nastri a 2020 e 2040 m per cavalli di 4 anni. Una giornata interessante e si prevede un numeroso e anche le famiglie potranno passare una domenica speciale all’ippodromo delle Cascine.

I partenti. Divisione Maschile: 1 Fangio Bi, 2 Fandango Luis, 3 Frankie Lj, 4 Falco Killer Gar, 5 Fast’n Furiuss, 6 Fellow Wise As, 7 Futuro D’Amore, 8 Fabio Bi. Questi i driver: Vecchione, Simioli, Mollo, Gocciadoro, Baldi, Riccio, Di Nardo, Biasuzzi. Divisione Femminile: 1 Funny Gio, 2 Frivola Grif, 3 Fly To Check, 4 Fantastica Doda, 5 Fantasiosa Gal, 6 Fenice Del Ronco, 7 Foxy Lady, 8 Fan Idole Vf, 9 Funny Girl, 10 Fiamma Bfc, 11 Favola Ek, 12 Fonte Chiara Par. Questi i driver: Gocciadoro, Simioli, Di Nardo, Dell’Annunziata, Luongo, Mollo, Gelormini, Gubellini, Stefani, Piscuoglio, Farolfi, Bellei.

Francesco Querusti