Ippica. Il premio Wright va a Misstep

La favorita Misstep (nella foto) ha vinto il premio “Walter Wright”, maiden sui 1500 metri, prova di centro del pomeriggio feriale all’ippodromo di San Rossore. Alle sue spalle si è classificato Mysterious Soul, cioè il primo e il secondo favorito della corsa. Carolina Wright, pronipote del grande jockey inglese, ha consegnato un premio d’onore al concittadino Dario Di Tocco, il fantino del cavallo vincitore. Walter Wright che fu un personaggio di prima grandezza nell’ippica italiana della fine dell’Ottocento. Inglese di Barbaricina, cioè di quella folta colonia che si era trasferita sulle orme di Thomas Rook in quello che stava diventando “il paese dei cavalli”, Wright divenne ben presto il fantino di fiducia dello stesso Rook tanto che questi gli affidò, nel 1884, in occasione del primo Derby reale del galoppo, la femmina Andreina. Che Wright portò al successo sulla pista romana delle Capannelle nel giorno della sua inaugurazione alla presenza del re d’Italia Umberto I. Dopo di allora Wright vincerà altre tre volte il Derby e tre volte il premio ‘Pisa’. Nel consegnare il dono a Di Tocco Carolina Wright era accompagnata dal figlio Thomas di 5 anni. Altre due corse apparivano di buon interesse, anche per il consistente numero dei partenti. Nel premio “Barbara Sirani”, metri 1200, successo del favorito Sushine Day (S. Sulas) su Khawaja mentre nel premio “Buonarrota”, metri 2000, l’atteso Under Secret (S.Sulas) ha battuto Midnight Season. Le altre corse sonostatevinte da Mitch (A. Siri), Kaimano da Closdia (G.Marcelli), Kenneth (D. Di Tocco).