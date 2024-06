Ippica. In Polonia Sonia Pini vince gli Juniores

Il Circolo Ippico Ravennate ha ottenuto prestigiosi risultati con due sue amazzoni all’Internazionale di Strezgom in Polonia. Sofia Pini (foto), in sella a Congary Kansas, ha vinto la Categoria Juniores che rappresentava la prova di selezione per questa categoria per i Campionati Europei. La ravennate parteciperà agli Europei che si terranno ad agosto proprio a Strezgom, sullo stesso percorso di cross, grazie al primo posto ottenuto nella classifica assoluta. Con la sua seconda cavalla Mirage è arrivata sesta, altro ottimo piazzamento. Anna Baracca, invece, con il suo Esclusief ha partecipato al Completo 3 stelle lungo e, dopo una bellissima prova nel Dressage e nel Cross si è classificata quarta.