IPPICA. Memorial Brighenti. Stefani senza rivali

Trotto show al Visarno Cesare Meli delle Cascine, con corse di grande livello. Nel ‘Memorial Sergio Brighenti 2024’ Marco Stefani si riconferma il più bravo insieme a Greta dei Greppi vincitrice in 1.16.9. Nella corsa principale, dedicata al mitico Brighenti (montepremi euro 8.800), con 11 puledre di 2 anni si è corso sulla breve distanza dei 1600 metri.

In partenza la quotata Genny Jet sbagliava, in 14.2 Guns and Roses si portava in vetta, scavalcata quindi ai 400 in 29.3 dall’arrembante Greta dei Greppi, partita con Marco Stefani col numero 11 della seconda fila. All’esterno avanzava Greta Domi Rosa con Francesco Facci, la rivale più pericolosa. Greta dei Greppi, portacolori di Nicola del Rosso e allieva di Riccardo Picchi, in retta d’arrivo controllava Greta Domi Rosa, per affermarsi per la prima volta. La stimata Giulietta Ferm con Tony Young si aggiudicava il terzo posto su Good Night e Grace di Casei. Presso il betting l’apparente outsider Greta dei Greppi, in realtà dominatrice del campo, registrava una alta quota vincente pari ad euro 23,71.

Prossime giornate di corsa: martedì 24 dicembre ‘Premio Leopold Verroken’ montepremi euro 11.000; venerdì 3 gennaio e domenica 5 gennaio 2025.

Francesco Querusti