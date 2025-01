Ippica. Premio Blanc Mariclò. Corcovado al fotofinish

Il 7 anni Corcovado protagonista all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’. In una dirittura d’arrivo mozzafiato si imponesul palo superando il battistrada Collier. Grandi emozioni nel Premio Blanc Mariclò (montepremi euro 10.450), un handicap di categoria D-C-B distribuito su due nastri a 2020 e 2040 metri, con undici cavalli anziani alla giravolta. In 15.9 Corcovado, con dell’Annunziata, andava al comando in 15.9 su Umberto Axe, ma ai 400 metri cedeva il passo a Collier con Mario Minopoli. Dopo 600 metri in 46.4 il leader accelera in curva in 14.5 con in seconda ruota Zeno del Ronco ed in terza Danielino. Collier era davanti a tutti fino a pochi metri dall’arrivo, ma allargava dallo steccato consentendo all’attendista Corcovado di infilarlo all’interno a fil di palo in virtù di uno strepitoso rush finale chiudendo in 1.17.1. Il generoso Zeno del Ronco con Francesco Facci coglieva il bronzo, davanti a Danielino ed Umberto Axe. Decima vittoria in carriera per Corcovado, allievo del sardo Battista Congiu, che registra una quota vincente di euro 17,66.

Oggi giornata di corse all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ con inizio convegno alle 13,55 e corsa clou il Premio Luciano e Vilmara Pellegrini alle 15,55 sui 1600 metri di pista. L’attenzione del mondo ippico e del trotto è già rivolta a domenica 26 gennaio con in programma a Firenze il 79° Gran Premio Ponte Vecchio, Gruppo 3 sui 2020 metri. Una corsa di blasone e tradizione storica, con un forte legame con la città, le istituzioni e l’Associazione Ponte Vecchio che è partner dell’evento. Nella programmazione dei convegni stabilita dal Ministero dell’Agricoltura Masaf queste le altre date di corse a Firenze: Domenica 2 febbraio. Martedì 4 febbraio. Domenica 9 febbraio. Martedì 11 febbraio. Sabato 15 febbraio, 84° Gran Premio Firenze, Gruppo 2 per 4 anni sui 2020 metri. Martedì 18 febbraio. Domenica 23 febbraio. Martedì 25 febbraio.

F. Que.