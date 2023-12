Ippica. Premio Blanc Mariclò, domina Flynthedark

All’ippodromo Cesare Meli di Firenze grande risalto per il Premio Blanc Mariclò (montepremi euro 11.000), che riuniva in partenza sette cavalli di 2 anni sui 1600 metri. Emerge con classe il forte allievo di Afrim Shmidra, Flynthedark Gar, portacolori di Roberto Iavazzo, rampollo di Wishing Stone e Simeoni Ok, che uguagliava in 1.14.1 il record per un 2 anni sul miglio della pista fiorentina, siglato dal classico Fargo Wise As. In partenza Flynthedark Gar, con Marcello di Nicola, in 13.4 scavalca Fotofinish Giovi e guida i primi 600 metri, quando Final World Bi con Greppi si portava ai suoi fianchi per ingaggiare un serrato duello con il leader. Dopo una veloce frazione in 14.2, Final World Bi si accoda all’ultima curva e Flynthedark Gar chiude l’ultimo quarto in 30.5, riuscendo a respingere in 1.14.1 lo speed micidiale di Fotofinish Giovi, che con Lorenzo Baldi lo avvicinava sul palo quasi completamente. Lo stimato Final World Bi si piazzava al terzo posto in 1.14.4 davanti a Fatima Trebì e Fendy Grad. Flynthedark, nato all’Allevamento Garigliano, si propone fra i due anni da seguire.

Nell’handicap del Premio Mariclò Ceramiche (euro 8.800), nove i cavalli in corsa. Cinque di categoria E al primo nastro a 2020 metri e quattro di D-C a 2040 metri. Ad imporsi era il 7 anni Arnold Cup, alfiere della Cangelosa, che con il trainer Cosimo Cangelosi s’impone in 1.15.7, mentre il quotato sauro Capitan de Gleris cadeva in rottura in arrivo.

F. Que.