Ippica. Premio Chianti Classico. L’affondo di Menichetti

L’ippodromo Cesare Meli, in una giornata piovosa, ha proposto come evento clou del convegno di trotto il Premio San Fabiano Calcinaia (euro 10.450). Una corsa con i nastri sui 2020 metri, riservata ad otto anziani di categoria D. Alla giravolta il quotato Bat Host cadeva in errore, mentre Danielino con il suo trainer Manuele Matteini assumeva il comando su Dotto dell’Est e Cabiria Gso, respingendo l’attacco di Ur Tab di Azzurra e procedeva fino al primo km in buona velocità. Il forte figlio di Oreste si esprimeva con autorità in 600 metri in 43.8, prendendo un discreto vantaggio sul plotone. Danielino chiudeva il quarto conclusivo in 30.2 per imporsi con margine in 1.15.5 sul doppio km senza autostart davanti a Darwin Jet, Dotto dell’Est e Ur Tab di Azzurra. Il duttile neoanziano Danielino, alfiere dell’appassionato Riccardo Battolla, siglava la sesta vittoria in carriera alla quota di euro 3.01.

Nell’altra corsa di prestigio, il Premio Chianti Classico San Fabiano Calcinaia, il più bravo è il fiorentino Sergio Menichetti. Personaggio molto legato al mondo del trotto, proprietario e allevatore, è tornato alla vittoria dopo 2 anni come gentleman del trotto. Alla guida dell’energico Corto Maltese, portacolori del gigliato Gabriele Paggetti ed allievo di Michela Racca, è arrivato davanti a tutti nel Premio Chianti Classico San Fabiano (euro 3.850), un handicap sui 2020 metri per anziani con otto soggetti al via. Corto Maltese girava svelto e prendeva la testa su Dylan Pax e guidava il plotone nel primo km. Il leader, figlio di Pascià Lest, dopo un quarto in 31.3, si scatenava con due frazioni veloci in 14.1 e 15.1, vincendo poi con ampio margine su Corcovado in 1.15.8. Dylan Pax era terzo su Becky Black Dante. Un autentico boato accoglie in premiazione Sergio Menichetti e l’aitante Corto Maltese, giunto al terzo successo in carriera. Tanti appassionati si riversavano in pista a festeggiare un successo netto e meritato, con alta quota di euro 14,38. Alle premiazioni il vincitore Sergio Menichetti e un gruppo di sostenitori, insieme a Guido Serio e la moglie Isa titolari dell’azienda agricola San Fabiano Calcinaia, Carlo e Laura Meli della Sanfelice.

F. Que.