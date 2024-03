Ippica, prima Chiara Farabolini in Umbria. Bella prova di Nicolò Dacol nella gara test

Riparte alla grande la corridoniana ventenne Chiara Farabolini: in sella a Nilo del Colle dei Lauri, cavallo di razza Murgese, si è piazzata subito al primo posto nell’esordio del percorso Fise. L’amazzone, che l’anno scorso ha vinto in federazione Wei, quest’anno è partita in modo splendido nella gara nazionale di dressage che comprendeva la Coppa Umbria, ospitata dall’Horses Sporting Club "Le lame" a Foligno. Con lei c’è Riccardo Petroncelli, 21enne di Macerata, proprietario del giovane Pacino, cavallo di 3 anni montato da Nicolò Dacol.

Nella sua prima gara test 3 anni Wei, Pacino ha ricevuto un punteggio dell’83%, e nella gara test 4 anni Fei ha debuttato piazzandosi al primo posto, con il punteggio di 73,8% e i complimenti del giudice.

Adesso la nostra provincia si sta mettendo in mostra anche nell’ippica con risultati molto promettenti e soddisfacenti.