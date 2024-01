Ippica Salah Al Din "batte" Max Allegri

Un pomeriggio di sole e di folla (oltre 2000 persone) a San Rossore, con sette belle corse e con molte iniziative per il pubblico ma anche con tanti ricordi perché ogni corsa evoca storie già vissute. Sotto il profilo tecnico il premio “Unione Industriale Pisana”, sulla distanza dei 1500 metri, era la corsa con la caratura maggiore. Ha vinto Salah Al Din, baio di 5 anni al suo terzo successo a seguire, interpretato da Marco Ghiani, fantino di stanza in Inghilterra e in trasferta a San Rossore. Al secondo posto Momento Giusto: di proprietà di Max Allegri, per lui, dopo il pareggio interno della Juve con l’Empoli, un altro mezzo passo falso in questo ultimo week end di gennaio. Al proprietario del cavallo vincitore il presidente dell’Istituzione, Andrea Madonna, ha consegnato la coppa in palio. Il pomeriggio presentava altre prove di grande interesse. Così la prova per puledri debuttanti sui 1500 metri dedicata a Enzo Gabbrielli, che fu per oltre quarant’anni uomo di fiducia di grandi allenatori italiani, è stata stravinta dal favorito Montanair (D. Di Tocco), puledro che alle aste irlandesi era stato pagato oltre 60 mila ghinee. Lo vedremo ancora protagonista. Un’altra figura ricordata è stata quella di Franco Ferrucci, medico, ma anche allevatore, proprietario, allenatore di purosangue a Barbaricina.

La corsa, una maiden sul doppio chilometro con otto cavalli al via, è stata vinta dal favorito Chicotai (D. Vargiu). A premiare proprietario e allenatore del vincitore sono stati Maurizio, Francesca e Federica Ferrucci. Una new entry nel pomeriggio ippico a San Rossore era il premio “Piergiorgio Terranova”, Igor per gli amici, che furono tanti se è vero che hanno voluto ricordarlo chiedendo ad Alfea di dedicargli una corsa. Sono perciò stati loro - “I ragazzi del pulmino” (Andrea Madonna, Livio Colizzi, Luca Bruguier Pacini, Federico Tumbiolo, Luca Lupi insieme a tanti altri) - a vivere un momento emozionante facendo corona dopo la corsa alla signora Maria, la madre dell’amico scomparso, mentre premiava il proprietario di Falconetta (M. Ghiani).

Non va dimenticata la corsa riservata ai gentlemen rider e alle amazzoni che portava un nome illustre, Mil Borromeo, straordinaria figura di allenatore che tutti hanno amato per la sua sapienza e la sua signorilità. Sulla distanza dei 2200 metri ha vinto Dicono di Te: per l’amazzone Giulia Pellegrini l’ennesimo successo. Si torna a correre giovedì con tre prove in ostacoli e il premio “Palmerio Agus”, maiden sui 1500 metri, al centro delle prove in piano.

