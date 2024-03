Ippica. San Rossore celebra le terme pisane

Battute finali della stagione ippica oggi a San Rossore in attesa del clou del 7 aprile (134° premio “Pisa”) e del “the end” del 12 con il premio dedicato al Corpo Guardie di Città” e il premio “San Rossore Dental Unit”. Nel convegno feriale di questo pomeriggio si corre per alcuni dei più caratteristici paesi del lungo monte pisano avendo come prove di centro le due località termali, cioè i premi “San Giuliano Terme”, 1500 metri per femmine di 3 anni, e “Uliveto Terme”, metri 2000 sempre per femmine di 3 anni. Nella prima delle due corse, fra le otto puledre al via, Robbiate si fa notare come probabile favorita con Anthara nel ruolo di possibile runner up; nel premio “Uliveto Terme”, più scarno il campo delle partenti: Diamine dovrà guardarsi dalla romana Coco My Love. I puledri avranno a disposizione anche un handicap di minima, il premio “Asciano”, metri 1200, nel quale il castrone In The Air parrebbe essere il cavallo da battere. Da segnalare infine che la corsa riservata ai gentlemen rider e alle amazzoni è dedicata ad Amedeo Tanzi che fu un cavaliere di grande valore negli anni ‘60 e ‘70 vincendo 135 corse delle quali 84 in ostacoli. Capitan Rrnaccio è il cavallo da battere anche se Si Maxalot ha buona forma e resta su un successo.

Sei corse in programma (14:25); questi i nostri favoriti. I corsa-Capitan Renaccio, Sir Maxalot; II-Diamine, Coco My Love; III-In the Air, Galeras; IV-Robbiate, Anthara, All Galazy; V-Paradise Prophet, Goinga Fast, Sensuality; VI-Casus Belli, Gat Game, Diamond Falls.