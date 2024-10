Ippica. Savio Riding Club, stagione al via

È iniziata alla grande la stagione del Savio Riding Club, il sodalizio ippico che ha sede nella strada che da Savio porta a Lido di Classe. Ottimi risultati sono arrivati nella finale del Progetto Sport nazionale di salto ostacoli svoltasi al Riviera Horse Resort di San Giovanni in Marignano. In gara per il Savio Annagiulia Scorza, Anita Gianfanti, Sofia Santi e Annika Benvenuti. Santi e Benvenuti si sono classificate tra le prime quindici in una gara che vedeva la partecipazione di 125 atlete, qualificandosi per la finalissima nazionale che si terrà a Verona in occasione di Verona Fiera Cavalli. Grandi soddisfazioni anche per le discipline dressage e completo, valevoli per la finale nazionale del Progetto Sport, andata in scena al centro equestre federale I Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Ambra Gjoka è entrata fra le prime cinque nel completo CN90, e Lavinia Morini tra le prime dieci nella categoria E100 per il Dressage.