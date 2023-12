Ippica. Trofeo delle Regioni, uno show. Colorado Bi va oltre i suoi limiti

In 1.13.3 il supersonico Colorado Bi, con driver Manzone, vince la finale del Trofeo delle Regioni all’ippodromo Cesare Meli di Firenze. Dieci cavalli sono scesi in pista a Firenze per disputare l’ambita finale del Trofeo delle Regioni d’Italia (montepremi euro 8.800), tradizionale manifestazione amatoriale del Trotto. Athena Grif con Marco Scarton in 13 secco si portava in testa su Colorado Bi, mentre Token Bi restava scoperto di fuori. La battistrada teneva alta l’andatura con un quarto in 28.2, per poi rallentare in quello successivo in 30.5. Athena Grif superava il km affiancata da un esuberante Colorado Bi, che l’attaccava con due frazioni in 14 e 14.8. In dirittura finale Athena Grif alzava bandiera bianca e concludeva al secondo posto, mentre Colorado Bi, con Giovanni Manzone, andava a vincere con ampio merito in 1.13.3, da cavallo di categoria superiore. Brexit Par in 1.13.6 coglieva il terzo posto su Attenti al Lupo e Cherie del Nord. Colorado Bi, erede di Donato Hanover ed allievo di Mario Manzone, presso il totalizzatore ha pagato euro 7,67 come vincente.

Otto cavalli avevano dato vita sul miglio alla seconda batteria del Trofeo delle Regioni d’Italia (euro 4.950) e a spiccare in 1.58.3 da saldo battistrada è stato Carlitos Francis con la veneta Alessandra Devidè. In 13.5 Carlitos Francis volava al comando su Attenti al Lupo, con Anakin del Brenta all’esterno. Primi 600 in 43.9, il leader superava il km e proseguiva con un quarto in 29.6. In arrivo Carlitos Francis con la Devidè respinge in 1.14.6 sul palo l’attacco di Brexit Par con Stafferi, mentre Cherie del Nord con Palombarini precede Atena Gas e Attenti al Lupo. Carlitos Francis, pupillo di Shmidra, pagava al betting euro 5,75 per l’11° successo in carriera.

F. Que.