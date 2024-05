Ippica - trotto. Palio degli Esercizi Storici 2024. Domani al via la decima edizione

Appuntamento di prestigio domani all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze con in programma il Palio dell’Associazione degli Esercizi Storici Fiorentini. Un evento che unisce sempre più il mondo dell’ippica alla città e alle sue tradizioni, celebrando sport, storia, cultura e solidarietà. Il cuore dell’associazionismo e degli Esercizi più famosi sono pronti per festeggiare il 10° anniversario del Palio nello splendido impianto comunale alle Cascine. Ben 58 le attività presenti che saranno abbinate ad altrettanti cavalli di trotto che si sfideranno sulla pista dell’ippodromo Cesare Meli. Saranno corse avvincenti con eliminatoria e poi la finalissima. L’Esercizio vincitore riceverà il Palio che è un bellissimo drappo dorato che Roberto Cavalli aveva appositamente creato. L’inizio del pomeriggio di corse sarà alle 15, ma l’ippodromo sarà aperto fino dalla mattina per dare spazi al.Visarno Market Vintage, a intrattenimenti divertenti e spettacolari, esibizioni di carrozze con attacchi d’epoca. A presentare l’evento sono stati Carlo e Laura Meli della Sanfelice che gestisce l’ippodromo, insieme ai vertici degli Esercizi Storici rappresentati dal presidente Gabriele Maselli, dal vicepresidente Leonardo Tulini, dal segretario Francesco Piattoli e a personalità istituzionali.

"Questa manifestazione - afferma il presidente Maselli - non solo celebra lo sport e la tradizione, ma rafforza il legame col tessuto commerciale e imprenditoriale fiorentino. Una simbiosi indissolubile e piena di fascino fra passato e presente".

"Teniamo molto a questa ricorrenza - fa presente Carlo Meli - perché il settore natura e cavalli, la città e il mondo imprenditoriale devono essere a stretto contatto e collaborare fra loro. Ogni cavallo in gara rappresenta un Esercizio, un omaggio alla ricchezza culturale e al grande amore benefico di Firenze".

Francesco Querusti