Ippica. Un giovedì che vale da... domenica 70 cavalli pronti a prendere il via

Sarà un super giovedì feriale con oltre 70 partenti distribuiti equamente nelle sei corse in programma, con una media equilibrata di non meno di dieci partenti per corsa. Dal punto di vista ippico, cioè dell’incertezza delle corse, sarà un giovedì… festivo. Al centro del convegno è il tradizionale premio “Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano”, un handicap sulla distanza dei 1800 metri. La scala dei pesi si apre con i 64 chili di Shikami per chiudersi con i 56,5 di Tremendous Machine a dimostrazione che a scala dei pesi è molto alta sacrificando inevitabilmente tutti i pesi collocati in una fascia che parte dai 56 chili. Situazione singolare che ritroviamo anche nel premio “Museo di San Matteo”. L’alto numero dei partenti ha suggerito ai responsabili del palinsesto nazionale di promuovere due corse di San Rossore a seconda tria (premio “San Matteo”) e a tris- quarté-quinté (premio “Cavalieri di Santo Stefano”). Corse tanto numerose suggerirebbero la facile conclusione che l’ippica stia attraversando un momento particolarmente florido, ma è veramente così? Stando allo spazio che la stampa sportiva nazionale dedica all’ippica non parrebbe proprio. Sotto il profilo tecnico altre due corse attraggono l’attenzione e sono quelle riservate ai cavalli di 3 anni: undici al via sui 1200 metri del premio “Arsenali Medicei” e dodici sul doppio chilometro del premio “Museo delle Sinopie”.

Sei corse in programma, si inizia alle 14; questi i nostri favoriti. I corsa – Love Your Self, Postino Violante, Sopran Drusilla; II corsa – Eberardo, Eternit, Gioia Pura; III corsa – Naditza, Secret Image, Sorgente di Ora; IV corsa – Fenice Briosa, Diamine, Solita; V corsa – Breguet Man, Wassim, Diamonds Falls; VI corsa – Estoril, Shikami, Tockins.