Ippodromo: all’Arcoveggio si è svolta con successo l’edizione 2023 del ’Trofeo Gentlemen 4 Life’. Otello Zorzetto e Zico, una rimonta da applausi

Grande show al Trofeo Gentlemen 4 Life, kermesse che coniuga passione, sport e solidarietà e che ha visto emergere Otello Zorzetto alle redini dell’atteso Zico, risalito con superiorità dalle retrovie per poi superare, nel finale, Boys Going In, carta del bolognese Vittorio Miniero e Avica Chuck Sm, scelta del piemontese Jacopo Iommi. Il vincitore è stato premiato dal presidente del Gentlemen Club Michele Canali e da Patrizia Ventura (foto) del direttivo dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori a cui verranno destinati i fondi raccolti dal trofeo a favore del progetto “Il Polo dei Cuori”. Nella prima corsa vittoria da quota siderale per Cefalo Jet e Fulvio Gallo, con il 5 anni allenato da Roberto Faticoni a segno in 1.16.1 sulla favorita Chimeragal. Nel prosieguo tutto come previsto per Vittorio Miniero e Taiga Woodland, leader incontrastati e vincitori in scioltezza alla media di 1.14.8 su Victor Leo e la carneade Zea. Alla terza corsa sono scesi in pista i professionisti, impegnati in una sfida riservata ai due anni, che ha visto il successo dei marchigiani Finlandia Fbs e Roberto Ruvolo, vincitori in 1.18.3 sui trascurati Fort Washakie e Futura, mentre alla quarta il testimone è passato ai tre anni con Emilia e Vp Dell’Annunziata attesi vincitori in 1.17. Spettacolo e media cronometrica di tutto rispetto alla quinta corsa, miglio per validi cadetti che Andrea Farolfi e Dolce Nera Zs hanno conquistato dopo tattica d’avanguardia in 1.13.6 sulla positiva Diva Delle Badie e su Dyor Du Kras. La sfida conclusiva ha visto sempre la leva 2019 in vetrina e bel primo piano per Decollo SeGiuseppe Pistone preminenti in 1.16.8 su Dursamore Sm.