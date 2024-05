"Ippodromo del Visarno: Presentato il 1° Palio delle Regioni per la stagione 2024-25, un evento di prestigio e tradizione nell'ippica italiana"

L’ippodromo del Visarno ‘Cesare Meli’ alle Cascine si conferma un punto di riferimento dell’ippica italiana. Presentato a Firenze il 1° Palio delle Regioni, sia di galoppo che di trotto, per la stagione 2024-25. L’evento è promosso dalla Grande Ippica Italiana in un circuito delle regioni di tutta Italia, in partner con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono 21 le tappe di un viaggio ideale lungo lo ‘stivale’ attraverso i vari e più qualificati ippodromi, per una straordinaria competizione nazionale, ricca di eventi di rango internazionale e di iniziative collaterali.

La Toscana è la regione più rappresentativa e sarà coinvolta con il Gran Premio Città di Montecatini che si svolgerà all’ippodromo Sesana il 15 agosto; successivamente a Pisa il 6 aprile 2025 all’ippodromo San Rossore e a Firenze nel giorno della 198° Corsa dell’Arno al Visarno Cesare Meli il 25 aprile 2025. "L’ippica da sempre è sinonimo di prestigio e tradizione - afferma il direttore dell’evento, Remo Chiodi -. Le corse dei cavalli in Italia vantano una storia e una cultura centenaria costruite sulle gesta di campioni leggendari come Falbrav e Varenne, basate sul lavoro di migliaia di donne e di uomini che vivono in simbiosi con i cavalli e la natura. Uno spettacolo unico nel suo genere per un amore senza tempo col più nobile degli animali. Questi eventi vogliono far riavvicinare sempre più il pubblico agli ippodromi". Alla presentazione, all’ippodromo Cesare Meli di Firenze, erano presenti il direttore Remo Chiodi, insieme al senatore Giacomo La Pietra, alla dottoressa Tamara Papiccio, a Miss Italia e al padrone di casa Carlo Meli.

Il legame sempre più stretto fra il mondo dell’ippica e il tessuto storico, imprenditoriale e culturale fiorentino è stato recentemente testimoniato da un altro Palio, quello degli Esercizi Storici Tradizionali e Tipici Fiorentini

F. Que.