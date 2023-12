Italiani assoluti. Gran bronzo per Tredici in vasca per i 200 misti

NUOTO

Una medaglia di bronzo colta sul massimo palcoscenico nazionale, con il sogno di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Momento magico per Alessandro Tredici, la cui crescita tecnica sta procedendo senza dubbio nel migliore dei modi. Il nuotatore aglianese classe 2004, in forza all’Hidron Sport Firenze dopo essere cresciuto nella Nuotatori Pistoiesi, si sta cimentando nei campionati italiani open di nuoto, la manifestazione che sta vedendo sfidarsi a Riccione i migliori prospetti della disciplina provenienti da tutta Italia. In palio ci sono peraltro già i primi pass per i Mondiali di Doha e i Giochi Olimpici, anche se aggiudicarsene uno è difficile perché più del piazzamento servono determinati riscontri cronometrici. Per adesso comunque, Alessandro può comunque festeggiare, perché si è piazzato terzo nei 200 misti. Una distanza nella quale ha fatto registrare un cronometro di 2’00’’98, sfiorando peraltro di un niente la medaglia d’argento. La stagione è entrata ormai nel vivo e il suo obiettivo non può non essere quello di continuare a crescere. Senza abbandonare il sogno olimpico: secondo il regolamento, per qualificarsi avrà tempo sino ai prossimi campionati italiani che dovrebbero tenersi fra il febbraio e il marzo del prossimo anno e dovrà far registrare un crono inferiore all’1’57’’6, prendendo come riferimento i "suoi" 200 misti. Difficile, ma non impossibile: la corsa è iniziata.