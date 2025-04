Italposa Softball Forlì: debutto interno contro Old Parma al Buscherini

Nemmeno il tempo di smaltire le fatiche della giornata appena conclusa, la prima disputata in questa nuova stagione (1-1 in casa del Caronno, 12-4 e 4-5 i due match), e l’Italposa Softball Forlì torna subito in campo: c’è da disputare la prima giornata del campionato, rinviata per la pioggia lo scorso 29 marzo, sfida con cui le bianconere faranno il loro debutto interno, al Buscherini, contro l’Old Parma (gara1 in programma alle ore 17, gara2 alle 19.30).

In casa Italposa c’è ancora apprensione per lo stato di salute della lanciatrice Ilaria Cacciamani, uscita acciaccata in uno scontro di gioco in Lombardia, all’ultimo inning di gara2 sabato scorso: nell’attesa del referto delle visite di controllo di rito, è già stato allertato il settore giovanile per alcune atlete che potrebbero ricevere la chiamata dallo staff di prima squadra. Oltre a Cacciamani, il manager Donny Hale e lo staff tecnico forlivese non potranno avere a disposizione neanche le due straniere Jordan Johnson e Logan Moreland, in quanto non erano ancora presenti alla data in cui doveva essere disputato l’incontro originariamente. Così come anche la formazione ospite non potrà schierare la lanciatrice americana Ashley Daugherty, l’interno Danese Busk Craig e l’esterno spagnolo Candela Cabedo Garcia, perché tesserate successivamente al 29 marzo.

Mentre Forlì impattava al debutto a Caronno, le parmigiane ricevevano la visita del Saronno, con la formazione lombarda che ha ottenuto la prima doppietta stagionale: 5-0 in gara1 e 8-0 al 5° inning in gara2 i risultati senza appello per le emiliane. Forlì dal canto suo è già costretta a rincorrere e le bianconere hanno tutte le possibilità, da non fallire, oltre che l ’intenzione di rimanere in scia al duo di testa composto da Bollate, che nella prima giornata ha strapazzato la neopromossa Rovigo e nella seconda non ha concesso nemmeno un punto a Castelfranco, e le bolognesi delle Blue Girls, che prima hanno fatto doppietta contro lo stesso Castelfranco e poi liquidato Macerata.

Viste oggi le già citate assenze sui due fronti, al Buscherini entrambi gli incontri vedranno impegnate sul ‘monte’ lanciatrici italiane. Per Forlì, vista la situazione di Cacciamani, è prevedibile una staffetta in pedana fra Comar, rinforzo di quest’anno, e le ragazze del settore giovanile.

Dopo queste gare di recupero in programma oggi si tornerà alla normalità e sabato prossimo, sempre al Buscherini, sarà di scena il derby della via Emilia con le Blue Girls di Bologna, che scenderanno in Romagna lanciatissime ma anche per il loro primo big match della stagione. L’ultimo confronto della prima giornata ancora da disputare, Macerata-Caronno, sarà recuperato invece il 1° maggio.

e. ma.