Italposa vince contro Thunders Castelfranco Veneto grazie a Jordan Rose Johnson

Un’Italposa meno brillante del solito nel box fa sua una sola sfida in casa del fanalino di coda Thunders Castelfranco Veneto buttando al vento gara1 (persa 2-1) e vincendo 2-0 la partita delle lanciatrici straniere, trascinata da una perfetta Jordan Rose Johnson (nella foto): l’americana in pedana concede una sola valida nei 7 inning e si rende protagonista di ben 11 strike out.

Grande l’occasione persa in gara1 da Forlì, con la partita in mano fino a un’eliminazione dal traguardo: due out e 0-1 non basta per portare a casa la vittoria. Italposa in vantaggio nel quinto: dopo due out Moreland si vede offrire la base ball, poi Gasparotto con un singolo la manda a casa dopo che la stessa Moreland ruba la seconda base. Un 1-0 che le forlivesi gestiscono con tranquillità, non concedendo valide sino alla parte bassa del 7º inning. Dopo l’eliminazione di Soma al piatto, Cacciamani subisce però il singolo di Gamba – Simioni la sostituisce come pinch runner –, poi quello di Mihara con l’avanzamento delle due compagne in seconda e terza per la volata di Sbrissa, eliminata ma produttiva per le sue. Infine il doppio di Gregnani che porta Simioni e Mihara a casa per i 2 punti del sorpasso (Biasi pitcher vincente). Successione: Thunders 000 000 2 = 2 bv 5 e 0; Forlì 000 010 0 = 1 bv 4 e 0.

La seconda gara vede le lanciatrici dominare e solo nel terzo inning viene concessa una base ball a Moreland, anche per il timore della sua confidenza con l’home run mostrata in questo inizio di stagione. Una base ball con cui inizia anche la parte alta del quarto inning: Giacometti cammina in prima, poi subito in seconda per il singolo di Carlotta Onofri: Cacciamani prova la volata ma viene eliminata, pòerò il nuovo singolo di Cortesi regala la casa base a Giacometti e il primo punto a Forlì. Due rapide eliminazioni pongono fine alla ripresa, poi nella successiva Moreland piazza una tripla e quindi va a casa base su volata di sacrificio di Gasparotto. È il 2-0 e stavolta il successo arriva. Successione: Thunders 000 000 0 = 0 bv 1 e 2; Forlì 000 110 0 = 2 bv 5 e 0.

Altri risultati (4ª giornata): Saronno-Pianoro 6-5, 3-2; Parma-Collecchio 2-10, 0-11; Caronno-Rovigo 10-0, 7-0; Bollate-Macerata 9-0, sosp. (1-0).

Classifica: Bollate (7-0) 1.000; Saronno (7-1) .875; Forlì (5-3), Pianoro (5-3) .625; Caronno (3-3), Collecchio (4-4) .500; Rovigo (2-6) e Thunders (2-6) .250; Macerata (1-4) .200; Parma (1-7) .125.

Ugo Bentivogli