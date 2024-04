Italservice con la capolista. Vincere per i playoff

Sarà Davide contro Golia? Staremo a vedere. Domenica alle 18,15 al PalaMegabox arriva la capolista Olimpus Roma che ha dominato la regular season, vincendola con largo anticipo. La sfida sarà sotto i riflettori di Sky che trasmetterà il match in diretta. "Dopo la sconfitta di Mantova dell’ultimo turno, si riparte come dopo ogni altra partita persa, cioè con grande voglia di rivalsa, questo è logico – così mister Fausto Scarpitti –. Ma è stato un passaggio a vuoto, come succede a tutti e ogni settimana. È un campionato combattutissimo e non bisogna pensare che andare a giocare contro le squadre attardate in graduatoria significhi vincere sempre: nella stessa giornata, il Pomezia ha perso come noi a Cosenza, addirittura il Verona ha fatto il suo secondo punto stagionale bloccando la Meta Catania e un paio di settimane fa la capolista Olimpus ha recuperato nel finale quattro goal allo stesso Mantova che stava meritatamente vincendo. Nelle valutazioni bisogna avere equilibrio".

Sullo stato della sua squadra dice: "La gara di sabato scorso è stata sicuramente condizionata dalle assenze e dagli infortuni subiti ed è normale che qualcosa ci porteremo anche contro l’Olimpus. Ma siamo al rush finale e dobbiamo solo pensare a fare il massimo possibile con i giocatori che abbiamo a disposizione e che finora hanno sempre dato l’anima per questa maglia". Sull’Olimpus: "Se pensiamo a questa gara guardando la classifica, sulla carta non ci sarebbe neanche da ipotizzare di poter battere la capolista indiscussa del campionato. Ma come ci insegnano anche le partite perse, come quella di Mantova, non partiamo assolutamente battuti, perché sappiamo di avere la forza e il carattere per giocarcela. Anche in virtù del fresco ricordo della splendida gara giocata nei quarti di Coppa Italia a Roma dove, solo dopo un supplementare e alcuni episodi, spero irripetibili, abbiamo perso la qualificazione alla Final Four".

b. t.