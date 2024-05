Italservice piegata a Roma. Prima playoff da incubo

OLIMPUS

6

ITALSERVICE PESARO

1

(4-0 pt)

OLIMPUS : Ducci, Gabriel, Marcelinho, Fortino, Dimas, Tres, Isgrò, Cutrupi, Ceccarelli, Di Eugenio, Biscossi, Rodriguez. All. D’Orto.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Caruso, Schiochet, Barichello, Vavà, Pires, Belloni, Juan Fran, Andrè, D’Ambrosio, Luberto. All. Scarpitti.

Arbitri: Andolfo (Ercolano), Romano (Nola), Zannola (Ostia). Crono: Cannistrà (Catanzaro)

Reti: 5’25 Marcelinho, 6’23 Cutrupi, 17’36 Biscossi, 18’34 Tres; 35’18 Isgrò, 37’23 Schiochet, 38’48 Fortino.

Approccio da dimenticare. In garauno dei quarti di finale playoff scudetto l’Italservice sbaglia l’atteggiamento nella prima parte del match e incassa un 5-0 che l’Olimpus mantiene fino a quasi al termine dell’incontro. Poi mister Scarpitti tenta tutto con il portiere di movimento. Murilo accorcia le distanze a poco meno di 3’ dal suono della sirena. Ma il 5-1 resta per poco vivo. Infatti a porta vuota Fortino, uno dei migliori dei locali, gonfia la rete (6-1) e scorrono i titoli di coda. Lunedì 13 maggio alle 20 al PalaMegabox Pesaro prova a impattare e ad andare alla bella a Roma. Deluso il direttore generale dei rossiniani Nicola Munzi: "Complimenti ai padroni di casa, ma noi non abbiamo giocato come sappiamo". Ad affossare i pesaresi anche due ex, Marcelinho e Tres, entrambi in gol. Eppure Putano ha anche parato i numerosi attacchi dei romani, ma il gioco veloce e concreto dei locali non ha dato scampo al team della presidente Marinelli.

b. t.