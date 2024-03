Italservice sbanca Verona. Cinquina per salire ancora

OLIMPIA

1

ITALSERVICE PESARO

5

(0-2 p.t.)

OLIMPIA : Mazzoni, Portuga, Jorge Santos, Rocha, Lukaian, Magrone, Fiore, Portinari, Claro, Bortolotto, Nardi, Ugas. All. Castagna.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Vavà, Caruso, Barichello, Luberto, Petrucci, Belloni, Andrè, Mohabz, D’Ambrosio, Berkane. All. Scarpitti.

Reti: 18’19’’ p.t. Caruso (I), 19’09’’ rig. Barichello (I), 8’22’’ s.t. Claro (O), 13’48’’ Tonidandel (I), 14’11’’ Vavà (I), 18’11’’ Barichello (I).

Note: ammoniti Ugas (O), Mohabz (I), Rocha (O), Mazzoni (O). Arbitri: Davide De Ninno (Varese), VIncenzo Cannistrà (Catanzaro). Crono: Giacomo Voltarel (Treviso).

Più difficile di quel che dica il risultato. L’Olimpia Verona non merita affatto un solo punto in classifica. E ha fatto sudare l’Italservice che dopo Genzano conquista altri tre punti preziosi in chiave playoff. Come anche in altre occasioni Pesaro parte forte, pur sbagliando diverse occasioni. A sbloccare la partita ci pensa Caruso alla fine del primo tempo. Ferreira ruba palla e lancia la ripartenza Caruso sulla sinistra riceve e spara all’angolino. Lo stesso pivot conquista un calcio di rigore, vistosamente trattenuto. A realizzarlo è Barrichello. I primi venti minuti si chiudono con il team della presidente Simona Marinelli avanti di due reti (0-2).

Nella ripresa quando pare che il bandolo della matassa sia nelle mani dei marchigiani, ecco che i veneti hanno un sussulto e vanno a segno con Claro, abile a ribadire in rete una punizione dalla distanza ribattuta in area (1-2). Verona pare più determinata. Ha anche altre due occasioni per accorciare le distanze, ma Putano salva la porta pesarese con grande sicurezza. L’1 a 3 porta il nome del capitano Tonidandel su assist di Vavà. Non è finita: l’1 a 4 è siglato da Vavà con un destro al volo su calcio d’angolo. L’1 a 5 è di Barrichello, per lui doppietta, che ruba palla e va a gonfiare la rete a porta vuota con l’Olimpia con il power play. "Era fondamentale fare punti anche qui – commenta il direttore generale Nicola Munzi –, tutte le gare ora pesano, hanno tutte un valore doppio". Pesaro è ottava. La prossima tappa è venerdì alle 20,30 al PalaMegabox quando arriva il Cosenza in cerca di punti salvezza.

b.t.