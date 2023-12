Italservice tenta l’impresa. Si può battere la capolista

Oggi alle 15 l’Italservice è attesa nella tana della capolista Olimpus Roma dell’ex Marcelinho. "Come tutte le partite di questo campionato anche questa in terra laziale è complicata – avvisa il direttore generale Nicola Munzi –, affrontiamo uno della favorite alla vittoria finale composta da quattro giocatori azzurri, una formazione che soprattutto in casa è molto offensiva, che crea molte occasioni. Da parte nostra però c’è la voglia di riscatto dopo la bruttissima prestazione di Mantova. Andremo giù a ranghi completi e occorrerà un atteggiamento totalmente diverso da quello visto nell’ultimo turno". Anche Diego Pires è tornato a disposizione dopo diverse settimane di stop. Lo stesso giocatore presenta la sfida contro i romani: "Il campionato è molto equilibrato, tutte le gare sono complicate. Sappiamo di affrontare una corazzata, ma noi non siamo da meno. Una vittoria in un campo così difficile comporterebbe una grande dose di entusiasmo in più, una grande spinta per il proseguo del campionato. Ci arriviamo carichi e pronti a battagliare". Pires racconta poi anche la sua condizione: "Sono molto contento di essere tornato a dare il mio contributo alla squadra. Stare fuori è stato veramente duro, il peggio però è passato. Sto ritrovando la condizione e ritmo partita. La sosta è arrivata nel momento giusto, serviva recuperare energie fisiche, nonché mentali. Abbiamo riordinato le idee, recuperato gli acciaccati. Siamo un gruppo, una squadra molto forte. Alziamo la testa e rimbocchiamoci le maniche, a Roma sarà battaglia". Pires fissa anche gli obiettivi stagionali: "Quello personale corrisponde a migliorarmi giorno dopo giorno, al fianco di grandi campioni. Sono un privilegiato. Voglio migliorare lo score realizzativo della passata stagione, ma soprattutto raggiungere i playoff, per poi giocarcela. E’ un onore per un giovane come me indossare questa maglia, sono consapevole del suo peso". La partita contro l’Olimpus è in diretta streaming attraverso la piattaforma online futsaltv.it. E’ la terzultima gara del girone di andata.

Beatrice Terenzi