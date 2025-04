Italservice travolta dal Sala Consilina: pesante sconfitta 3-7 nella sfida salvezza

ITALSERVICE 3 SALA CONSILINA 7

ITALSERVICE: Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Patias, Badahi, Taurisano, Achilli, Barichello, Saponara, Ramon, Manservigi. All. Bargnesi. SALA CONSILINA: Fiuza, Baroni, Igor, Vidal, Diaz, Santoro, Carducci, Eldestein, Fatiguso, Arillo, Delmestre, Stigliano. All. Conde.

Reti: 6’ e 36, 7’ e 27 Arillo, 11’ e 11 Carducci, 13’ e 28 Vidal, 13’ e 45 del primo tempo Edelstein ; 4’ e 41 Arillo, 14’ e 26 Barichello, 14’ e 48, 15’ e 8 Patias, 19’ e 37 della ripresa Vidal.

Batosta per l’Italservice. La sfida per la salvezza finisce male per Pesaro. Il Sala Consilina travolge i biancorossi con un risultato pesante: 3 a 7. Dopo la vittoria in rimonta con Cosenza di martedì scorso, ieri sera la favola non è proseguita. Gli avversari partono subito forte. Dopo 6’ Arillo segna. Il raddoppio degli ospiti arriva dopo un giro di orologio firmato dallo stesso giocatore. Il tris del Sala Consilina porta la firma di Carducci (0-3). Ma non è finita a metà del primo tempo c’è anche spazio per il poker, l’autore è Vidal. Gli avversari sono una valanga. Eldestein sigla la cinquina. La prima frazione di gara termina con gli ospiti avanti di cinque reti. Nella ripresa la musica non cambia. Arillo fa la tripletta personale al 4’41: 0-6. La situazione per i rossiniani è tragica. Barichello però sblocca il trend negativo, segnando il gol dell’1-6 a metà secondo tempo. A ruota arriva anche la trasformazione di Patias che firma anche il terzo gol dei marchigiani a 5’ dalla fine. Sul 3-6 arriva l’ultima rete del Sala Consilin con Vidal.

b. t.