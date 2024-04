Jolo pareggia e dice addio alla promozione. Montemurlo e Comeana, i playoff sono vicini

Ci sono i primi verdetti e c’è anche qualche sorpresa. E’ il punto sulla penultima giornata dei campionati di prima e seconda categoria, andata in archivio ieri. Dal retrogusto amaro per lo Jolo impegnato nel girone C di prima categoria: i ragazzi di Diodato non sono riusciti ad andare oltre il pari a reti bianche contro il Barberino Tavarnelle e hanno così detto addio alla promozione diretta. Niente è però ancora perduto: l’obiettivo diventa adesso quello di dare il massimo quando inizieranno i playoff.

Il 2-0 che il CSL Prato Social Club ha rifilato alla Sancascianese (Spezzano, Cristiani) permette alla banda Rondelli di tornare invece al di sopra della linea di galleggiamento, anche se niente è ancora deciso. E sempre in chiave salvezza diretta, il C.F. 2001 dovrà vincere e sperare in un risultato negativo delle due contendenti per evitare i playout, alla luce dello 0-0 maturato nella tana del Ginestra Fiorentina.

Scendendo in seconda categoria, il 3-0 che il Montemurlo ha rifilato a domicilio alla Virtus Montale ha permesso ai ragazzi di Rosi di riprendersi la terza piazza del girone E e di ipotecare i playoff al pari del Prato Nord. Anche perché la Galcianese bisognosa di punti per la permanenza in categoria ha bloccato sul 2-2 proprio Miele e soci, adesso quarti.

Continua a sperare anche La Querce, alla luce dell’1-1 con il Chiesanuova: Cocci da un lato, Greco dall’altro. Passando invece al girone F, la Virtus Comeana è ad un passo dagli spareggi-promozione dopo il 4-1 con cui ha battuto il Mezzana, condannandolo a passare oltretutto dal gioco dei playout. L’1-0 con cui la Pietà ha espugnato il campo del Tavola spariglia le carte e riapre la corsa agli ultimi due "posti al sole". Anche perché il Poggio a Caiano ha centrato l’impresa, vincendo contro la corazzata Daytona (1-0). Il Vernio è caduto fra le mura amiche contro la Virtus Rifredi (0-2) e dovrà salvarsi sfruttando gli spareggi-retrocessione. Il Doccia ha brutalizzato il Prato Sport (6-1) con i pratesi che dovranno conservare il punto di margine sull’ultima piazza. L’attenzione andrà ad ogni modo agli ultimi novanta minuti: chi ha ancora un traguardo importante da tagliare, dovrà essere ancor più motivato. Ma anche chi non ha più nulla da chiedere al torneo dovrà dare il massimo come sempre: in palio c’è comunque l’onore, oltre alla soddisfazione di chiudere con una vittoria.

Giovanni Fiorentino