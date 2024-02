Jonas Rosati, 7 anni di Pesaro, trionfa al Trofeo Inverno Minimoto, un talento emergente nel mondo delle corse

Un piccolo pesarese alla conquista di uno dei più importanti trofei di minimoto per la categoria sotto gli 8 anni. Jonas Rosati, 7 anni di Pesaro figlio di Jordi Rosati (ex cestista delle giovanili della Scavolini) e Victoria Ciubova, ex ginnasta, si è aggiudicato il prestigioso Trofeo Inverno Minimoto di Opes Motori sponsorizzato da Nitromat: una delle più importanti competizioni nel settore delle minimoto. La vittoria di Jonas è stata travolgente: il pilotino pesarese, che corre nello storico team della famiglia Pasini (babbo del pilota del Motomondiale Mattia), ha ottenuto sei primi posti, un secondo ed un terzo sbaragliando la concorrenza e vincendo, all’esordio nel mondo delle gare, il suo primo Trofeo Race. Il Trofeo si è svolto in quattro circuiti storici dove in passato hanno corso tutti i più grandi piloti italiani, da Enea Bastianini, a Luca Marini fino a Valentino Rossi, Andrea Migno e Marco Bezzecchi. Jonas gioca anche a calcio nel Vismara. Il papà Jordi ringrazia gli sponsor.