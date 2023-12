Ju jitsu. Argento per Flori all’European . Champions

Mattia Flori conquista una medaglia d’argento all’European Champions Kids Jiu-Jitsu organizzato a Dublino. Il giovane atleta di Ferrara della Élite Ju-Jitsu è tornato dall’Irlanda con un risultato prestigioso e con al collo una medaglia di livello internazionale, che arriva dopo primi posti nel territorio nazionale. In finale Mattia Flori, 15 anni, ha perso per soli due punti con l’atleta brasiliano, finendo sul secondo gradino del podio della categoria ‘pesi piuma (meno di 52kg) teen 3’. A Pontelagoscuro, dove abita il giovane Mattia, grande festa in famiglia e non solo. "Sicuramente una medaglia – racconta emozionata Ilenia Bulgarelli, mamma di Mattia – che lo premia per gli allenamenti e sacrifici che sta facendo. Mattia ha iniziato a praticare questa disciplina dall’età di 7 anni, voleva differenziarsi dagli altri coetanei che praticavano calcio e basket. Uno sport che con il passare degli anni lo ha appassionato sempre di più". L’atleta ferrarese si allena con Stefano Bui (istruttore) alla Élite Ju-Jitsu nel centro del Cus Ferrara. Un anno 2023 che per il giovane Mattia Flori si concluderà con diversi titoli e primi posti, a Roma al 12° all’Italian National Brazilian Championship Open Gi e NoGi, a Firenze al campionato italiano ufficiale Brazilian Ju-Jitsu, a Venezia al Ju-Jitsu Challenge e a Pistoia. Per completare le vittorie il 27 febbraio a Bologna al campionato italiano Open 2023.

Mario Tosatti