Ju Jitsu. Lagosanto si tinge di azzurro con la coppia Guitti-Buttini

Nel pomeriggio di sabato si è svolta la prima manifestazione agonistica di Ju Jitsu nella palestra comunale di Lagosanto. In questa occasione sono state consegnate, dal dt Shinsen Michele Vallieri, le convocazioni in Nazionale per i prossimi Campionati Europei Juniores di Ju Jitsu nella specialità Duo System (gara a coppie). Il selezionatore della nazionale di Duo System Vittorio Carlucci, anche in virtù degli ottimi piazzamenti ottenuti al Genoa Open IJJF, ha convocato per il gruppo Shinsen Viola Guitti e Arianna Buttini nella categoria U16 femminile (Dojo di Lagosanto), e Alice Raggio e Alessandro Reggio nella categoria U18 misto (Dojo di Altedo).

I Campionati Europei, quest’anno, si disputeranno ad aprile in Romania, ma prima le due coppie saliranno sul tatami della Coppa Europa di Duo System: dopo il Genoa Open, un’altra esperienza importante in vista

dell’impegno azzurro. Queste convocazioni sono il risultato di anni di lavoro serio e consapevole, nel rispetto dell’età degli atleti, e di un metodo ormai collaudato.

Le due coppie, allenate da Alberto Gambetta (Lagosanto) e dal M° Rian di Pietro (Altedo), sono il frutto del metodo di allenamento sviluppato grazie all’ampia esperienza internazionale di Shinsen nel campo agonistico. Questo approccio trae origine principalmente dall’esperienza dei pluricampioni del mondo Michele Vallieri e Sara Paganini, nonché dalla costante formazione di allenatori e atleti accanto ai migliori agonisti al mondo. "C’è ancora tanta strada, un bel viaggio da godersi assieme – spiega Gambetta –. Nonostante ci piaccia darci obiettivi ben formati, ci rifacciamo, per molti aspetti, al “gioco infinito” di cui

teorizzava Simon Sinek. Questo per noi è un inizio: l’inizio di un cammino che affronteremo con metodo, gioia e tanta voglia di crescere. Intanto ci godiamo questo momento".