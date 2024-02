Judo. Bronzo per Casella e Ava Harraz

Grande risultato per il Team Romagna Judo che ha conquistato il podio con i suoi due atleti nelle qualificazioni regionali del campionato italiano Cadetti A2 tenutosi a Castel Maggiore, gara che ha visto la partecipazione di circa 150 atleti. Riccardo Casella (foto) ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria 66 kg vincendo ben 5 incontri. Anche Ava Harraz si è classificata terza nella 52 kg: nonostante abbia ben figurato vincendo due incontri non è però riuscita a qualificarsi per la finale.