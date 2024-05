Judo. Canalini è tricolore con il ’Club Sassuolo’

Fine settimana a suo modo indimenticabile e non privo di soddisfazioni, quello scorso, per Judo Club Sassuolo (foto) che a Scandicci, dove si sono disputati i Campionati Nazionali di Judo, ha detto la sua.

Fabio Canalini, in gara nei 60 chili cadetti, si è infatti laureato campione nazionale aggiudicandosi tra l’altro la cintura nera I° dan. Ragguardevole anche la performance di Nicolò Montagioli, classificatosi secondo negli 81 chili cadetti e buona prestazione anche per Federico Baraldi, che non è arrivato alla medaglia, "ma – spiega il maestro Giancarlo Casolari, da sempre anima del sodalizio sassolese – ha messo in mostra ottime qualità".