Judo. Cussini in grande evidenza a Piombino. Cinque medaglie: tre ori e due argenti

I piccoli judoka del Cus Siena (nella foto) hanno vissuto una giornata ricca di soddisfazioni alla seconda prova del Grand Prix Giovanissimi svoltasi a Piombino. La giornata è iniziata alla grande, con ben cinque medaglie conquistate: tre d’oro e due d’argento. Riccardo Sestini, Lara Bossini e Alessandro Enea Rustici hanno brillato nelle rispettive categorie, portando a casa l’oro e riempiendo di orgoglio l’intera squadra.

Non da meno, Matteo Gabbriellini e Niccolò Losi hanno dimostrato una grinta e una determinazione ammirevoli, guadagnando due meritate medaglie d’argento. I tre Fanciulli presenti hanno poi continuato la scia di successi.

Rafael Khanbekyan ha conquistato l’oro, Alessandro Brutti l’argento, Erika Masi ha aggiunto un bronzo al medagliere del Cus Siena. Questi giovani atleti hanno dimostrato un impegno costante e un notevole miglioramento progressivo, nonostante la stanchezza di fine stagione. Ogni combattimento ha messo in evidenza la loro dedizione e la loro crescita tecnica, confermando il valore del lavoro svolto durante l’anno. Verona ha ospitato invece il raduno della nazionale italiana di kata, un evento cruciale in vista dei Campionati Europei che si terranno a Sarajevo il 10 e 11 giugno. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, tra cui i tre cussini convocati per rappresentare l’Italia nella competizione europea: Francesco Cosentino e Andrea Giannettoni nel nage no kata cadetti e Yuri Ferretti nel kime no kata senior.

Il raduno è stato organizzato con l’obiettivo di affinare le tecniche e migliorare la preparazione degli atleti in vista dell’importante appuntamento internazionale: Francesco Cosentino e Andrea Giannettoni hanno dimostrato un notevole progresso tecnico, frutto del duro lavoro svolto sotto la guida dei loro allenatori.