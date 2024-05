Judo Esordienti. Celestra, Berardi, Sapuppo, Maini e Fabbroni: il San Mamolo vola

Giornata eccezionale per il Team Ima San Mamolo che, in vista delle qualificazioni per il campionati italiani esordienti under 14, piazza ben nove atleti per la fase finale. La squadra di Paolo Checchi nella prima parte conquista due medaglie d’oro, quattro d’argento e due di bronzo, qualificando ben cinque atleti. Edoardo Celestra, Kevin Berardi, Arianna Sapuppo, Letizia Maini e Gianluca Fabbroni andranno agli italiani esordienti A2 in programma a Olbia. Sul podio, nonostante la mancata qualificazione ai tricolori, anche Davide Lucchetti, Arianna Fazio e Lorenzo Michelini.