"Judo Excellence", in 300 atleti da tutta Italia. Grandi nomi e lezioni con ospiti di eccezione

Uno stage di Judo che porta appassionati e atleti da tutta Italia. Al Palazzetto dello Sport Sergio Carlesi" dove è stato allestito un tatami di 800 metri quadri va in scena "Judo Excellence", un’iniziativa patrocinata dal Comune di Pisa, che ha preso il via mercoledì 27 marzo e si concluderà domani. Lo stage "Judo Excellence" è organizzato da Fabio Barni (plurimedagliato ai campionati assoluti di Judo, atleta azzurro per oltre 12 anni, tecnico nazionale italiana under 18 e titolare di Accademia Prato) e Giorgio Vismara (ex direttore tecnico della nazionale svizzera di Judo, ex tecnico della nazionale italiana, terzo ai Campionati del Mondo di judo svoltesi a Barcellona, vice Campione d’ Europa 1991, terzo classifcato ai Campionati Europei nel 1989 e nel 1992). A condurre le lezioni sono due "ospiti d’eccezione": Flavio Canto, ex judoka brasiliano 3º classificato ai Giochi Olimpici di Atene e atleta plurimedagliato ai Campionati Panamericani, e Jenny Gal, ex judoka olandese 3ª classificata ai Giochi Olimpici di Atlanta e vice campionessa mondiale Chiba 1995, 4 volte medagliata ai Campionati Europei.

"Un appuntamento – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa – che dal punto di vista sportivo è caratterizzato da un livello tecnico altissimo. In totale – prosegue l’assessore - sono 300 gli atleti che stanno prendendo parte all’iniziativa. Significa circa 500 persone, considerando staff e accompagnatori, che per tre giorni trovano alloggio nelle strutture ricettive del Comune e che quindi rappresentano un volano per l’economia del nostro territorio". Il Comune di Pisa ha riqualificato completamente lo storico palazzetto pisano: "L’iniziativa è ospitata all’interno del Palazzetto dello Sport di Barbaricina che fino a non molto tempo fa versava in uno stato di abbandono, con impianti vetusti e non più funzionanti e con una capienza ridotta a soli 100 posti. Un impianto che come Amministrazione Comunale abbiamo provveduto in questi anni a riqualificare e rimettere a norma grazie ad ingenti investimenti e con una serie di interventi, che hanno riguardato l’adeguamento degli spazi e dei locali, l’impiantistica, l’acustica e la realizzazione di un bar esterno, che hanno consentito all’impianto di tornare ad essere usato massivamente e di tornare alla sua massima capienza originaria di oltre 1200 spettatori".