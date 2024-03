Judo. Ghidoni sale sul podio ai nazionali di Ostia

Taglia un nuovo traguardo il giovane atleta Thomas Ghidoni (nella foto, primo da sinistra) della Judo Insieme, che dopo il bronzo e l’argento conquistati a Follonica e Fuengirola, in Spagna, nell’European Cup, si è classificato secondo agli Italiani di Ostia. Judoka della Nazionale nella categoria 50 kg Cadetti, con la quale esordirà in gara quest’anno in Germania il 13 aprile (l’occasione sarà l’insidiosa Berlin Cadet European Cup, in cui gareggeranno 313 atleti da 25 nazioni) , il talento di Riomaggiore classe 2008 mette in bacheca l’argento e prosegue con la preparazione sul tatami in vista dei prossimi impegni, fra cui l’Europeo in programma a giugno in Bulgaria. "Thomas si sta dimostrando un professionista, anche come mentalità: è serio e metodico, proprio come gli atleti veri". Queste le parole del suo allenatore Matteo Ingrosso, uno dei tecnici del club del presidente Francesco Gigliola, che segue questo vivace movimento insieme alla moglie Barbara Bambini: oltre a lui, che si occupa ogni giorno del settore agonisti con Alessandro De Nardi e Paolo Giacopinelli, coadiuvato dal preparatore atletico Marco Calati e dalla nutrizionista Anna Coluccia, insegnano questa disciplina agli iscritti dai tre anni e mezzo in su anche Lamberto Lambertucci, Vito Gigliola, Alessandro Peris.

Il successo di Thomas è la cartina al tornasole di una realtà che, nel quartier generale della Pieve, coinvolge circa 80 atleti di età diverse, di cui 15 judoka agonisti, che si sono distinti ai Regionali ottenendo una pioggia di medaglie, che ha dato il 7° posto alla società in Liguria. "Questo sport – spiega Ingrosso, già Azzurro con il gruppo sportivo Forestale – è pensato come individuale, ma in realtà è molto più di squadra di quanto si possa pensare: si fatica e ci si muove insieme, ci si avvicina a chi s’impegna accanto a te, fra gare e stage in tutta Italia. La disciplina è la base comune del judo, inoltre, facciamo sì che per tutti si concili con lo studio: la regola, è che chi non fa il proprio dovere a scuola, non si allena e lo stesso Thomas è un esempio al liceo classico".