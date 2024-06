Judo. Grande emozione al PalaNibbi per gli esami di cintura. Le gemelle Gaia ed Emma Nastasi in evidenza a Recco

Nella splendida cornice del PalaNibbi, si sono svolti gli attesi esami per il passaggio di cintura degli atleti del Cus Siena. L’evento ha rappresentato un momento significativo per la comunità, riunendo 75 judoka di tutte le età e livelli di esperienza. I più piccoli hanno affrontato con entusiasmo e determinazione il loro primo esame, conquistando la cintura bianco-gialla. Per molti di loro, è stato un momento di grande emozione, condiviso con familiari e amici a sostenerli. I ‘veterani’ hanno dimostrato abilità tecniche avanzate, ottenendo le prestigiose cinture blu e marrone. Gli esaminatori, tutti tecnici altamente qualificati, si sono detti molto soddisfatti del livello di preparazione dimostrato dai partecipanti. Le prove, che hanno incluso dimostrazioni di tecniche di base, kata e combattimenti, sono state affrontate con serietà e competenza. L’evento è stato anche un’occasione per rafforzare lo spirito di comunità e condivisione che caratterizza il Cus Siena. Nella pittoresca Recco, si è svolto invece il 7° Memorial Sergio e Maurizio, una gara a squadre particolarmente suggestiva all’aperto, nel porticciolo della cittadina. La Toscana ha partecipato con due compagini: convocate le gemelle Gaia ed Emma Nastasi, entrambe nella categoria 52 kg, e Oscar Capezzuoli nella categoria fino a 66 kg. Questi giovani e talentuosi judoka hanno dimostrato tutto il loro valore, contribuendo in modo determinante al successo delle squadre toscane, salite entrambe sul terzo gradino del podio. Un risultato di grande prestigio. Per Gaia, Emma e Oscar, l’esperienza ha rappresentato molto più di una semplice competizione: è stata un’opportunità di crescita personale e sportiva. Con l’entusiasmo e la determinazione dimostrati, i giovani atleti del Cus possono guardare con fiducia ai prossimi impegni sportivi.